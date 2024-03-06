جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية "باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل"

حثت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الأربعاء، "على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة وذلك في ضوء الوضع البالغ الإلحاح" وطالبتها "باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل".

وقالت"هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة"