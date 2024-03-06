مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 آخرين، ستة منهم في حالة خطيرة بعد معركتين في جنوب غزة

أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب ديفيد ساسون، ( 21 عامًا) من وحدة الكلاب البوليسية في أوكيتس ومقرها غانوت هدار، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الذين قتلوا في العملية البرية في قطاع غزة إلى 247.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن ساسون قُتل خلال قتال عنيف ضد نشطاء حماس.

وإلى جانب مقتل ساسون، أصيب في نفس المعركة عشرة جنود، إصابة خمسة منهم خطيرة. ومن بين الجرحى ثلاثة عناصر من كتيبة المغاوير واثنان من وحدة عوكيتز. وفي حادث منفصل وقع في جنوب غزة، أصيب جندي آخر من لواء المغاوير بجروح خطيرة.