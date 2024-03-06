إسرائيل تعتزم فتح ممر إنساني إلى شمال قطاع غزة

تعتزم إسرائيل إقامة ممر إنساني مباشر من أراضيها إلى شمال قطاع غزة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وأعلن عن هذه المبادرة خلال زيارة منسق أعمال الحكومة في المناطق إلى القاهرة حيث التقى كبار المسؤولين الأمنيين المصريين، ويأتي ذلك في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة ومصر.

ومن المفترض أن يصبح الممر الإنساني، الذي تم إنشاؤه في الأسابيع المنصرمة، جاهزاً للعمل قريباً. وسيبدأ الممر من إسرائيل، ويمتد غرباً حتى البحر، تحت مراقبة لواء "ناحال" سيكون معبر جحر الديك إلى غزة بمثابة نقطة دخول للشاحنات، بعد تفتيشها عند معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وقال مصدران إسرائيليان لشبكة NBC إن "الجيش الإسرائيلي يضع اللمسات الأخيرة على خطط لإنشاء نقطة عبور جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية، على الرغم من أن هذه الخطط لم يتم الانتهاء منها بعد".

أوأتاحت زيارة اللواء غسان عليان إلى القاهرة فرصة لمناقشة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وشروط الصلاة للمسلمين في المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وكانت السلطات المصرية، قد أعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المسلمين، وخاصة القادمين من الضفة الغربية، ودعت إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، وخاصة الجزء الشمالي منها، لدعم سكان غزة قبل شهر رمضان المبارك.