وزير خارجية بريطانيا لبيني غانتس: "نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح، والوضع في غزة يجب أن يتغير"

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في ختام اجتماعه مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إن "هذا يجب أن يتغير"، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح" بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابع كامرون "خلال لقائي بيني غانتس ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة" مشيرا إلى محادثات "صعبة لكن ضرورية مع الخصم الأول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل".

وأضاف كامرون"لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل الى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة" داعيا إسرائيل الى "زيادة تدفق المساعدات".كما أثار كاميرون وغانتس احتمال شن هجوم عسكري في رفح كما أعلنت إسرائيل لتحقيق "نصر كامل" على حماس.

وشدد الوزير البريطاني على أن "المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. لكن باعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية لضمان توفير المساعدات للمدنيين".

وكانت القناة الإسرائيلية(12) قد كشفت في تقرير عن أن مكتب نتنياهو "أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية بالعاصمة البريطانية لعدم المساعدة في زيارة الوزير غانتس، وهو نفس التعليمات التي أصدرها للسفارة في واشنطن".وبحسب التقرير فإن "نتنياهو غاضب من الرحلة الخارجية الحالية التي يقوم بها غانتس إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة."