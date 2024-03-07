مقتل عشرة على الأقل في انفجار في مصفاة في جنوب شرق إيران - تقرير

قتل على الأقل عشرة أشخاص في انفجار في مصفاة في بندر عباس، عاصمة محافظة هرمزگان في جنوب شرق إيران، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية IRNA.

وقع الانفجار في مصفاة بندر عباس في إيران، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" يوم الخميس.

بينما لا تزال التفاصيل المحيطة بالحادث قليلة، لم يصدر المسؤولون بعد بيان رسمي بشأن الانفجار.

الوضع يتطور حاليًا، ومن المتوقع المزيد من التحديثات حيث تقوم السلطات بالتحقيق في سبب الانفجار وتقييم حجم الضرر.