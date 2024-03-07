مقتل عشرة على الأقل في انفجار في مصفاة في جنوب شرق إيران - تقرير

وقع الانفجار في مصفاة بندر عباس الإيرانية، بينما لم يصدر المسؤولون بعد بيانا رسميا بشأن الانفجار.

i24NEWS
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هذه الصورة التقطت يوم الاربعاء الموافق 10/01/1431هـ تظهر الصورة الملتقطة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مصفاة غاز في حقل غاز جنوب بارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية، إيران.
هذه الصورة التقطت يوم الاربعاء الموافق 10/01/1431هـ تظهر الصورة الملتقطة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مصفاة غاز في حقل غاز جنوب بارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية، إيران.AP Photo/Vahid Salemi

قتل على الأقل عشرة أشخاص في انفجار في مصفاة في بندر عباس، عاصمة محافظة هرمزگان في جنوب شرق إيران، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية IRNA.

وقع الانفجار في مصفاة بندر عباس في إيران، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" يوم الخميس.

بينما لا تزال التفاصيل المحيطة بالحادث قليلة، لم يصدر المسؤولون بعد بيان رسمي بشأن الانفجار.

الوضع يتطور حاليًا، ومن المتوقع المزيد من التحديثات حيث تقوم السلطات بالتحقيق في سبب الانفجار وتقييم حجم الضرر.

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