تقرير: هذه الشروط التي وضعها أبو مازن أمام حماس لعقد اجتماع حكومة التكنوقراط

يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس جبهتين مختلفتين واحدة أمام فتح حركته والثانية مع حماس، وذكرت القناة الإسرائيلية N12 عن الشروط التي وضعها أبو مازن لحماس خلال اجتماعه مع الرئيس التركي إردوغان، بشأن اجتماع حكومة التكنوقراط المفترض تشكيلها في قطاع غزة.

وطالب أبو مازن إلغاء التغييرات التي نفذت في غزة منذ عام 2007، الإلتزام بالانصياع الى سلطة واحدة وقانون واحد، وتفكيك الأطر العسكرية، قبول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزامها بموجب اتفاقية أوسلو (شملت الاعتراف بدولة إسرائيل)، الإلتزام "بالمقاومة الشعبية" دون عنف وقبول مبدأ حل الدولتين.

وتطرق التقرير الى أزمة شديدة بين قيادة فتح بعد أن قررت مجموعة كبيرة من كبار قادة الحركة مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن تنفيذ إصلاحات تعني بالنسبة له تقليصات من صلاحياته بشكل كبير والتي تجعله رئيس دمية.

هذه الخطوة ليست منسقة بشكل كامل حاليا بين قدامى أعضاء اللجنة المركزية لفتح، ولكنها تثير قلقا كبيرا لدى رفاق أبو مازن.

ونفس كبار مسؤولي فتح يعارضون بشدة نية أبو مازن تعيين رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى "رئيس حكومة التكنوقراط" الذي تطالب الولايات المتحدة ودول الخليج إقامتها.

ويشعر أبو مازن بالغضب لأن بعض كبار مسؤولي بدأوا بمبادرتهم الشخصية محادثات مع رئيس الحكومة السابق الدكتور سلام فد ووزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي يعيش حاليا في فرنسا.