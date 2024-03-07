يوروفيجن 2024: إسرائيل ستشارك في المسابقة بعنوان “الإعصار”

ستشارك إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية(يوروفيجن 2024) والتي ستقام في مالمو في 11 مايو/ايار الوشيك بأغنية "Hurricane" التي يؤديها إيدن غولان، بعد أن وافقت هيئة الإذاعة الأوروبية على النسخة "المعدلة" من العنوان.

الأغنية الأصلية للمسابقة كانت تحمل اسم "مطر أكتوبر" وتشير إلى أحداث "السبت الأسود" في 7 أكتوبر، لكن هيئة الإذاعة الأوروبية لم توافق عليها نظرا لطبيعتها السياسية.

وبعد هذا الإعلان أصبحت إسرائيل في المرتبة الثامنة على مواقع المسابقة، وكانت إسرائيل قد شاركت في المسابقة منذ عام 1973 وفازت بالمسابقة أربع مرات.