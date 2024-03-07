نتنيتاهو:" الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد حماس في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفح"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الخميس، خلال حفل تخريج طلاب من مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، المعروفة باسم بهاد 1، أن "إسرائيل تخوض حربا وجودية ويجب عليها أن تنتصر فيها".

ووعد نتنياهو بأن "إسرائيل سوف تضرب أعداءها حتى تحقيق النصر الكامل"، وهي العبارة التي استخدمها مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة من الحرب ضد حماس. كما وعد بالقضاء على "نظام حماس القاتل والقضاء على الإرهابيين وتدمير الأنفاق وملاحقة منفذي هجوم 7 أكتوبر مع بذل كل ما هو ممكن للعثور على الرهائن".

واشار نتنياهو إلى أن "الجيش الإسرائيلي يحرز تقدما مثيرا للإعجاب في تحقيق هدفه الحربي، مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى الحد الأدنى"، منتقدا حماس بسبب استخدام المدنيين في غزة كدروع بشرية واستخدام الأنفاق تحت الأرض الممتدة لعدة كيلومترات.

وأكد نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد حماس في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفح، معقلها الأخير". وتابع: “من يقول لنا ألا نعمل في رفح فهو يقول لنا اخسروا الحرب، وهذا لن يحدث”.

وقال نتنياهو:"أعداؤنا جلبوا الدمار لأنفسهم. ومن يتحدث عن خيوط العنكبوت يرى أسودا"، في إشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله الذي وصف إسرائيل بـ"نسيج العنكبوت الهش" بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.وذكر نتنياهو الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لإنهاء الحرب، وقال إن "إسرائيل ستقاوم مثل هذه الضغوط لأن هدفها هو تحقيق النصر الكامل". وختم نتنياهو كلمته قائلا: "يجب على القادة الغربيين أن يفهموا أننا نحبط هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وسنقف جميعا معا، من القلب إلى القلب، وسنتذكر أولئك الذين سقطوا في المعركة ونضمن النصر".