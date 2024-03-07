الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب أفريقيا بـ"استغلال محكمة العدل الدولية لصالح حماس"

اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بالعمل "كذراع قانوني لحركة حماس" بعد أن طلبت بريتوريا مرة أخرى من محكمة العدل الدولية اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “تواصل جنوب أفريقيا العمل كذراع قانوني لحماس في محاولة لتقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وإطلاق سراح جميع الرهائن”. وأضافت: "إن مطالب جنوب إفريقيا المتكررة باتخاذ إجراءات لمساعدة حماس تشكل استغلالًا ساخرًا آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سبق أن رفضت مرتين المحاولات التي لا أساس لها لحرمان إسرائيل من حقوقها والتزامها بالدفاع عن النفس".

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا كلايسون مونييلا: "لقد أوضحت جنوب أفريقيا مخاوفها في طلبها أمام محكمة العدل الدولية. وإسرائيل تعرف ما تفعله. ومن السخف الاستمرار في القول بأن جنوب أفريقيا تتصرف باسم حماس."