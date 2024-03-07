وزير خارجية إسبانيا: مدريد ستقدم 20 مليون يورو إضافية لوكالة "الأونروا"

أعلنتوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده ستقدم 20 مليون يورو(حوالي21.88 مليون دولار) إضافية لوكالة "الأونروا"، وسينضاف المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير/ شباط المنصرم.

وكان خوسيه مانويل ألباريس، قد أعلن، الاثنين المنصرم، إن "إسبانيا سترسل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبلغاً إضافياً قدره 3.5 مليون يورو (حوالي 3.8 مليون دولار) مساعدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وعلّق مانحون رئيسيون لـ«الأونروا»، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد اتهامات إسرائيلية بأنه يُشتبه في تورط نحو 12 من بين عشرات الآلاف من موظفي الوكالة الفلسطينيين، في هجمات السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي التي نفّذتها حركة حماس في إسرائيل.

وقدّمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا في 2023، من بينها عشرة ملايين يورو جرت الموافقة عليها في ديسمبر /كانون الأول، بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.