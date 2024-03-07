الرئيس الأمريكي يأمر الجيش بإنشاء ميناء مؤقت لزيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ابلغ الكونغرس، اليوم الخميس، بأنه أمر"الجيش بإنشاء ميناء مؤقت قبالة ساحل غزة يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة من البحر الأبيض المتوسط" وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الديموقراطية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "الخطوة لن تشمل نشر قوات أميركية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأميركيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ" وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول للصحافيين "سيعلن الرئيس الليلة في خطابه عن حال الاتحاد أنه وجه الجيش الأميركي بالقيام بمهمة طارئة لإنشاء ميناء في غزة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "هذا الميناء الذي يشمل أساسا رصيفا موقتا، سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يوميا". وأوضح مسؤولون أميركيون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير "سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ"، وسيشمل ممرا بحريا لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان المسؤولون الأميركيون حريصين على التأكيد أن القوات الأميركية لن تنتشر على الأرض في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر / تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وقال مسؤول ثان "من المتوقع أن تكون عملية لن تتطلب وجود قوات على الأرض". وأضاف "يتمتع الجيش الأميركي بقدرات فريدة. ويمكنه القيام بأمور غير عادية من الخارج، وهذا هو التصور العملاني الذي تم إطلاع الرئيس عليه". ولفت إلى أنه تم إبلاغ الإسرائيليين بالمشروع وستعمل الولايات المتحدة معهم بشأن المتطلبات الأمنية، مع التنسيق مع "شركاء وحلفاء" والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة.