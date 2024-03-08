عائلات قتلى 7 أكتوبر يقدمون دعوى قضائية بقيمة مليار شاقل ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس

في خطوة قانونية غير مسبوقة منذ بداية النزاع، رفعت 124 عائلة من ضحايا هجوم 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي، متهمين إياهم بتمويل الإرهاب. الدعوى، التي تطالب بتعويضات تصل إلى 100 مليون شاقل لكل مدعي، تزعم أن السلطة الفلسطينية دعمت قطاع غزة ماليًا بشكل مباشر، من خلال الاستثمار في البنية التحتية المدنية، وصرف رواتب الموظفين والمسؤولين العامين، بالإضافة إلى رواتب السجناء وأفراد أسرهم المتعاطفين مع هذه المنظمات.

تقديم دعوى قضائية ضد حركة حماس في المحكمة المركزية في القدس، بمساعدة من منظمة شورات هدين، يعكس استراتيجية قانونية تستهدف تقويض الأسس المالية للمنظمات التي تعتبرها إسرائيل ودول أخرى كجماعات إرهابية. نيتسانا دارشان لايتنر، رئيسة منظمة شورات حدين، تؤكد على أهمية استهداف الجوانب الاقتصادية لهذه المنظمات كوسيلة لإضعاف قدراتها.

منظمة شورات هدين معروفة بملاحقتها القضائية ضد الجماعات والأفراد المتهمين بدعم الإرهاب، وتسعى من خلال الدعاوى القضائية إلى "تحقيق تعويض لضحايا الهجمات الإرهابية وإلى تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات. النهج الذي تتبعه المنظمة يقوم على فكرة أن الحرمان المالي يمكن أن يكون أداة فعالة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الأساليب العسكرية والاستخباراتية".

التصريح الصادر عن دارشان لايتنر يشير إلى التزام المنظمة بمواصلة الضغط القضائي والمالي على حماس، في محاولة للحد من قدرتها على تنفيذ عمليات إرهابية وتعزيز الأمن للضحايا والمجتمعات المتأثرة. تعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من جهود أوسع نطاقًا تهدف إلى مكافحة الإرهاب عبر مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة القانونية والمالية.