تقرير: اجتماع عربي سداسي في السعودية الأحد الوشيك لبحث "إنهاء الحرب على غزة، وإدخال المساعدات، وترتيب المرحلة المقبلة"

أكد مصدر مطلعة، أن السعودية ستحتضن، الأحد الوشيك، اجتماعا عربيا سداسيا تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين. وسيبحث الاجتماع الموقف العربي الموحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وترتيب المرحلة المقبلة فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في السعودية والثاني الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، ليكون هذا الاجتماع هو الثالث الذي يجمع بين وزراء خارجية الدول العربية الخمسة، بالاضافة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا عن فلسطين.

وسيشارك في الاجتماع، عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حسين الشيخ.

وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، قد أكدوا في اجتماع مماثل، الشهر المنصرم في الرياض على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعبر وزراء الخارجية عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".