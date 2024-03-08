خبيرة تابعة للأمم المتحدة تحقق في معاملة الأشخاص الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي

قالت خبيرة تابعة للأمم المتحدة إنها تحقق في مزاعم "تعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل"، وتجري محادثات لزيارة البلاد.

وقالت الدكتورة أليس جيل إدواردز لوكالة رويترز على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها "تلقت مؤخرا مزاعم عن تعذيب وسوء معاملة للفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية أو في أعقاب الحرب في غزة"

وقالت إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: "إنني أراجع هذه الادعاءات وأجري تحقيقاً لإثبات الحقائق"، وتابعت“أدعو حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى إلقاء أسلحتهم والتركيز على السلام والتفكير في العيش جنبًا إلى جنب كجيران في المستقبل”.

وقالت إدواردز إنها "أبلغت أيضًا السلطات الفلسطينية، من خلال البعثة الفلسطينية الدائمة في جنيف، بمزاعم عن عمليات قتل جماعي وتشويه للرهائن، فضلاً عن العنف الجنسي ضدهم" واشارت إلى أنها تلقت "ردا مخيبا للآمال لم يظهر أي تعاطف مع الأشخاص الذين وقعوافي هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم".

وفي السياق قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه "تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري للفلسطينيين في شمال قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وسجل اعتقال آلاف الأشخاص في الضفة الغربية"

فيما لم يكن لدى البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تعليق فوري، لكن الجيش الإسرائيلي نفى مزاعم سوء معاملة المعتقلين في الماضي، قائلاً إنه "يتصرف وفقًا للقانون الدولي".