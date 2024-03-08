الضفة الغربية: إصابة أربعة إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في سيلة الظهر

أصيب إسرائيليان بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بلدة سيلة الظهر شمال الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة حومش، وتم نفل المصابين بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بيلينسون.، وبحسب التقرير الطبي "اصابتان خطيرة جداً جراء اصابتهم بالرصاص وبتفجير عبوة ناسفة، والاصابة الثالثة جروحها من طفيفة لمتوسطة"

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، "خلال عملية استباقية لقوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من قرية سيلة الظهر في الضفة الغربية، أطلق مسلحون النار على الحاجز وعند مطاردتهم من قبل الجنود تم تفجير عبوة ناسفة ضد القوة المطاردة"، مشيرا إلى أن"القوات بدأت بالبحث عن الإرهابيين".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، "فتح الفلسطينيون النار أولا على موقع للجيش، قبل أن تنفجر القنبلة" وردت قوات الجيش الإسرائيلي بعملية مطاردة للعثور على المشتبه بهم الذين تمكنوا من الفرار. وبحسب الجيش الإسرائيلي، "كان الجنود يقومون بنشاط استباقي في المنطقةعندما تعرضوا للهجوم".