عائلات الرهائن تطالب بالإفراج عن أحبائهم وتغلق الطريق السريع الرئيسي في إسرائيل

بعث المتظاهرون برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها أن الرهائن "يتعفنون في الجحيم" منذ 154 يومًا.وطالبوا بالإفراج عن أحبائهم بعد 154 يومًا في أسر حماس

i24NEWS
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عائلات الرهائن الإسرائيليين من قبل مسلحي حماس في غزة خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أحبائهم.
عائلات الرهائن الإسرائيليين من قبل مسلحي حماس في غزة خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أحبائهم.Yonatan Sindel/Flash90

نظم أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين  لدى الفصائل الفلسطينية في غزة احتجاجا، اليوم الجمعة، وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي رقم 1 في إسرائيل بين تل أبيب والقدس. وبعث المتظاهرون برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها أن الرهائن "يتعفنون في الجحيم" منذ 154 يومًا.وطالبوا بالإفراج عن أحبائهم بعد 154 يومًا في أسر حماس.

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ودخل المتظاهرون أقفاصاً وهمية، مما يوضح محنة الرهائن، وأشعل آخرون النار في الإطارات، ومنعوا السيارات من المرور.

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