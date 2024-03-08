يوآف غالانت للمجندات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "تأثيركن على الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل كبير"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لقادة الكتائب القتالية النسائية، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة: "لقد أثبتت الحرب في غزة أن المرأة يمكنها شغل أي منصب تكون قادرة على دخوله في الجيش" وأضاف "إن النجاحات التي حققتها المجندات في ساحة المعركة ستحدث تغييراً جذرياً في الخدمة العسكرية النسائية. فالقيادات النسائية نجحت في قيادة المجندات تحت قيادتهن على الأرض، وفي الجو، وفي أجهزة المخابرات، في الجبهة الداخلية وفي البحر، حيثما كانت هناك حاجة إليهم لإنجاز ما يطلب منهم”.

واشار غالانت إلى أن "تأثيركن على الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل كبير". وتابع: "الحرب هي فرصة لتشكيل الأمور لجيل أو جيلين قادمين، وما تعيشه المجندات الشابات اليوم سيؤثر تلقائيًا على الجيش طوال مدة خدمتهن".

وختم غالانت قوله: "هذه الحرب هي نقطة انطلاق، ليس فقط للقتال في الجيش والنساء، ولكن أيضا للعلاقات الاجتماعية والعسكرية. سنرى أنه بفضلكم سيحدث تغيير جذري".