وزيرا الخارجية الأميركي والمصري يبحثان هاتفيًّا جهود التوصل لهدنة بقطاع غزة وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار

في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة، تباحث وزيرا الخارجية المصري والأميركي، مساء اليوم الجمعة، هاتفيًّا جهود التوصل لهدنة بقطاع غزة وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان، إن "الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين" وتابع"أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف السفير أبو زيد، أن "سامح شكري استمع إلى إحاطة من نظيره الأمريكي بشأن القرار الأمريكي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري، والذي أوضح أنه يعد جهداً مكملاً لمعبر رفح البري الذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذا الجهود الأمريكية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين".

ومن جخة أخرى، تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى "التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي، حيث أعاد الوزير شكري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إن "الأمر يرجع لحركة حماس في الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبإجراء محادثات حول حل دائم للصراع"، وأضاف "في هذه اللحظة نركز أيضاً بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل لوقف لإطلاق النار».

وشدّد بلينكن على أنه "يجب توزيع المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية على الأشخاص الذين يحتاجون إليها"، وقال إنه "من الضروري جداً، ليس فقط الحفاظ على المعابر البرية إلى غزة، بل زيادتها"