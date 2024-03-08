تركيا: أردوغان يعلن بأنه لن يترشح مرة أخرى بعد انتهاء ولايته الرئاسية في عام 2028

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التركية بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2028، وقال "هذه آخر انتخابات لي، وبموجب التفويض الذي يمنحه القانون، هذه هي انتخاباتي الأخيرة النتيجة التي ستتمخض عن(الانتخابات) هي نقل الإرث إلى أشقائي الذين سيأتون من بعدي".

واشار أردوغان إلى أن الانتخابات البلدية هذا الشهر ستكون الأخيرة التي تجرى تحت قيادته، ولن تجرى الانتخابات البلدية المقبلة قبل عام 2030. وكان أردوغان قد أعيد انتخابه آخر مرة العام المنصرم.

يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو رئيس منذ عام 2014 وشغل منصب رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات.