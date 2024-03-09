باستخدام صواريخ و37 طائرة مسيرة .. "أنصار الله" تستهدف سفينة ومدمرات أمريكية بالبحر الأحمر وخليج عدن

كشفت جماعة "أنصار الله”"اليمنية، اليوم السبت، أنها استهدفت سفينة ومدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام صواريخ بحرية و37 طائرة مسيرة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، السبت، تنفيذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله”.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، فإن "القوات البحرية (التابعة للحوثيين) وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة “PROPEL FORTUNE” الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وتابع البيان أن العملية الثانية” استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ 37 طائرة مسيرة"، مؤكدا أن” العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح”، دون تعليق فوري من قبل واشنطن بشأن هذا البيان.

من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، السبت، تنفيذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” باليمن، وقالت في منشور عبر منصة إكس، إنها “نفذت في 8 مارس/ آذار ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، ذكرت سنتكوم في بيانها أنه “في مساء اليوم نفسه أطلق “أنصار الله” صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خليج عدن”، وأوضحت أن “الصاروخين كان يستهدفان سفينة (M/V Propel Fortune) وهي سفينة مملوكة لسنغافورة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وأضافت: “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.