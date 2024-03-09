ما علاقة دحلان بالمساعدات التي تنوي الإمارات ارسالها الى غزة عن طريق البحر؟

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مصدر مطلع بأن خطط خط المساعدات البحرية التي بادرت اليها دولة العربية الى قطاع غزة هو القيادي الفتحاوي محمد دحلان، وقالت هذه المصادر بأن دحلان ينسق مع حماس عملية نقل البضائع من قبرص، وحتى أنه اجتمع مع قيادة حماس في الدوحة قبل ثلاثة أسابيع.

ويعيش دحلان في أبو ظبي ولديه علاقات وثيقة مع دولة الإمارات العربية ومع رئيسه محمد بن زايد. وقبل شهرين صرح دحلان في مقابلة :"نأمل بأن يكون السابع من أكتوبر درسا لإسرائيل. الحكومة الحالية تعتقد ذلك، وإذا استمرت، سيخرج من الجيل الحالي جيل متطرف. لا زلنا نقول، نحن نريد العيش إلى جانب الشعب الإسرائيلي".

وحول مستقبله السياسي قال دحلان في المقابلة :"لا أبحث عن سلطة ولم أبحث عن سلطة. لا أرى نفسي مسؤولا بأي منصب في السلطة. أنا يمكنني المساعدة، لن أتنازل عن مسؤوليتي. أنا مواطن فلسطيني وأمتلك تجربة يمكنني استخلاص الفائدة منها. لكن أن أعمل كمسؤول لدى شخص ما - هذا الشيء انتهى، فهمي للرئاسة مختلف".