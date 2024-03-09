اردوغان يهاجم نتنياهو مجددا "ويقارنه بالطغاة هتلر وموسوليني وستالين"

هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم في كلمته إسرائيل مجددا وقارن خلالها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع كبار الطغاة في التاريخ وقال "نتنياهو حصل على مكانته الى جانب هتلر، موسوليني وستالين".

كما أنه اتهم إسرائيل بأن "تتصرف مثل النازيين في عصرنا، من خلال ارتكاب جرائم إنسانية في غزة". وأضاف أنه "من المهم الاستمرار في القيام بما هو ضروري حتى يتحمل المسؤولون في إسرائيل مسؤولية المذابح في غزة، وفقا للقانون الدولي".

ورفض اردوغان وصف حماس بأنها منظمة إرهابية وقال :"لا يمكن إجبارنا على تعريف حماس بأنها منظمة إرهابية. نحن نتحدث معهم علانية ونقف خلفهم".

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها منذ بداية الحرب إردوغان إسرائيل حيث صرح في مرة سابقة :"نتنياهو دخل التاريخ بلقب جزار غزة، ونحن نستعد لمحاكمته".

وفي مرة سابقة اتهم اردوغان "إسرائيل وجهات أخرى تقف من وراء المنظمات التي وصفها بالإرهابية شمال سوريا والعراق" وقال إن "إسرائيل لا يمكنها الصمود ثلاثة أيام بدون دعم الدول الغربية، نحن نستعد للإعلان عن إسرائيل كمجرم حرب أمام العالم".