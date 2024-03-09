رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعقدان لقاء سريا لبحث إطلاق سراح الرهائن

في خطوة بالغة الأهمية ضمن جهود حل الأزمات الدولية، التقى رئيس الموساد ديدي بارنيا ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز سراً يوم الجمعة، لمناقشة السبل الممكنة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. اللقاء، الذي جرى تسليط الضوء عليه من قبل مراسلنا نقلاً عن تقرير لباراك رفيد في والا!، يأتي في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الرهائن وذويهم. خلال هذا الاجتماع الحاسم، شارك بيل بيرنز تفاصيل مباحثات أجراها في مصر والقاهرة على مدار اليومين الماضيين، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز نحو تحقيق اختراق في مفاوضات صفقة الاختطاف.

في مسعى دؤوب يقوده بيل بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، شهد هذا الأسبوع جولة من المحادثات السرية في الشرق الأوسط، تركز على الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المختطفين. وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، بدأت رحلة بيرنز بزيارة غير معلنة إلى مصر، حيث أجرى سلسلة من المباحثات في القاهرة، قبل أن يتجه إلى الدوحة، قطر، لمواصلة الحوار حول هذا الملف الحساس. يأتي هذا التحرك كجزء من محاولة في اللحظة الأخيرة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل حلول شهر رمضان.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أكد خلال اجتماع مع عائلات المختطفين الأمريكيين هذا الأسبوع أن الإدارة ملتزمة بالضغط لإنهاء الأزمة، حتى مع بداية الشهر الفضيل. تعكس تصريحات سوليفان الثقة في الصفقة الحالية المعروضة، معتبرًا إياها عادلة لكلا الطرفين، وشدد على استمرار الولايات المتحدة في استخدام نفوذها مع حماس عبر مصر وقطر. تأتي هذه الجهود المكثفة وسط تأكيدات بأن المحادثات ستواصل على مدار الساعة طوال نهاية الأسبوع الجاري، في مسعى حثيث لتحقيق اختراق قبل العطلة الدينية.