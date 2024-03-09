الرئيس المصري السيسي يحذر من تكاليف إعادة إعمار غزة ويؤكد على دعم الفلسطينيين

في تصريح جديد اليوم السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار قطاع غزة قد تتجاوز الـ90 مليار دولار، في ضوء التطورات الأخيرة والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح. معبرًا عن قلقه إزاء احتمال فرار الفلسطينيين كلاجئين إلى سيناء، شدد السيسي على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا التزام بلاده بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة. هذا الإعلان يأتي في خضم لقاءات سرية بين رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وسط تشاؤم من الرئيس الأمريكي جو بايدن حول صعوبة التوصل إلى اتفاق.

في تعزيز لجهود الإغاثة الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات. "سنحرص على أن يظل معبر رفح مفتوحًا على مدار الساعة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى القطاع،" صرح السيسي، مشيرًا إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع برًا. بالإضافة إلى ذلك، كشف عن خطط لتسهيل وصول هذه الإمدادات عبر الجو، في خطوة تعكس التزام مصر بدعم الفلسطينيين في هذه الأزمة.

وفي خطاب "حالة الأمة" الأخير، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مبادرة لبناء رصيف على شواطئ غزة، مع الهدف الأساسي من تسهيل دخول السلع الإنسانية إلى القطاع عبر البحر. البنتاغون أعلن أن الرصيف سيتيح توصيل مليوني وجبة يوميًا للسكان الذين يواجهون الجوع. الخطة تتطلب مشاركة حوالي 1000 جندي أمريكي ومن المتوقع أن يستغرق بناء الطريق الرابط للبر الرئيسي حتى 60 يومًا. هذه الخطوة تأتي كجزء من استجابة موسعة للأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة على التزام الولايات المتحدة بدعم الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.