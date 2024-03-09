طائرات من خمس دول تسقط مساعدات إنسانية شمال غزة لتخفيف آثار النزاع

في تطور جديد يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع المتأزمة في قطاع غزة، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، وبلجيكا، عمليات إلقاء مساعدات إنسانية من الجو على عدة مواقع في شمال القطاع يوم السبت، 9 مارس 2024. هذه الخطوة جاءت في ظل الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال المساعدات برًا، مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشارة إلى أهمية هذه المبادرات الجوية.

مازن النجار، رئيس بلدية جباليا، أكد أن الحاجة الماسة للمساعدات لا تزال قائمة وشدد على ضرورة فتح المعابر لضمان تدفق المساعدات بشكل أكثر فعالية. من جانبه، أعلن الجيش الأردني عن تنفيذ 10 إنزالات جوية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، استهدفت تخفيف الآثار المترتبة على الوضع الراهن في غزة.

الجيش الأردني، الذي نفذ منذ بدء الأحداث الجارية 35 إنزالًا جويًا أردنيًا و36 إنزالًا جويًا بالتعاون مع دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، مصر، والإمارات، يهدف إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان القطاع.

على الرغم من هذه الجهود، أدت عملية إلقاء الطرود في اليوم السابق إلى وقوع خسائر بشرية، حيث أفاد مصدر مستشفائي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين نتيجة للإنزال الجوي، مما يسلط الضوء على المخاطر المترتبة على هذه العمليات في مناطق النزاع.