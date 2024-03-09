تقرير يكشف عن احتمال طرد حماس من قطر في ظل تعثر مفاوضات إطلاق سراح المختطفين

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا يوم السبت يكشف عن الصعوبات التي تعترض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين والأسرى في قطاع غزة. حسام بدران، عضو بارز في المكتب السياسي لحركة حماس، أكد على مطالب التنظيم بإنهاء النزاع، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، وتطوير خطة لإعادة تأهيل المنطقة.

في سياق متصل، أوضح التقرير أن قطر ألمحت إلى احتمال طرد أعضاء بارزين في المكتب السياسي لحركة حماس المقيمين في الدوحة من أراضيها، في حال عدم توصلهم لاتفاق مع الوسطاء وإسرائيل. التقرير استند إلى معلومات من مصدر داخل حماس وعدة مصادر مصرية، في حين نفى بدران الادعاءات، مشيرًا إلى تقرير سابق نشرته شبكة "العربية" السعودية حول جهود قطرية وأمريكية لإقناع حماس بمغادرة الدوحة.

حسام بدران، من مكتب حماس في الدوحة، أكد على رغبة الحركة في مواصلة المفاوضات لإنهاء الصراع، محذرًا من احتمال تصعيد الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، من المقرر أن يجتمع الوسطاء العرب يوم الأحد لبحث إمكانية تحقيق وقف لإطلاق النار يستمر ليومين قبل بداية شهر رمضان.

زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، يدعو إسرائيل للالتزام بإنهاء النزاع، مما يشير إلى اختلاف وجهات النظر داخل قيادة الحركة. في غضون ذلك، تناول رئيس الموساد ديدي بارنيا ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز الوضع خلال اجتماع في الأردن، مشيرين إلى أن حماس تعزز موقفها الرافض للصفقة وتحاول تأجيج التوترات خلال شهر رمضان.

مصدر إسرائيلي أشار إلى أن حماس تسعى لتحسين شروطها في المفاوضات من خلال الصراع خلال شهر رمضان، في الوقت الذي يتفق فيه جميع الوسطاء، بما فيهم الولايات المتحدة، على أن عدم التقدم في المفاوضات يعود إلى موقف حماس وليس نقص المرونة من جانب إسرائيل.