تصاعد العنف في المجتمع العربي: مقتل اثنين وإصابة ثالث في حادثة عنف بمحطة وقود

لقي رجلان مصرعهما رميًا بالرصاص في حادثة عنف مروعة وقعت مساء اليوم في محطة وقود بالمنطقة الصناعية في عراد. الطواقم الطبية من نجمة داود الحمراء التي هرعت إلى موقع الجريمة أعلنت وفاة الضحيتين، وهما من سكان إحدى المستوطنات البدوية المحلية، مما يشير إلى خلفية إجرامية محتملة للحادث.

في سياق متصل، تكشف الأحداث الأخيرة عن تصاعد مقلق لحوادث العنف داخل المجتمع العربي، بما في ذلك مقتل فطين قزل، ابن عم ورئيس بلدية مدينة المغار في الجليل المنتخب ثائر قزل، في جريمة منفصلة. كما تم العثور على جثة رسمي أبو المخ، مصابًا برصاصة داخل سيارة بالقرب من باقة الغربية. هذه الجرائم ترفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 36 شخصًا، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتدابير فعالة لكبح جماح هذه الموجة من العنف.

مساء السبت، شهدت محطة وقود قرب عراد في منطقة النقب، حادثة عنف دامية أسفرت عن مقتل رجلين وإصابة ثالث تم نقله إلى مستشفى سوروكا بحالة متوسطة. وفقًا لبلاغ تلقاه الخط الساخن 101 لنجمة داود الحمراء عند الساعة 20:56، هرعت الفرق الطبية إلى مكان الحادث حيث وجدت الضحيتين بلا حراك، مصابين بجروح مخترقة أودت بحياتهما على الفور.

المسعفون إسرائيل كاتس ونيرام زيد من نجمة داود الحمراء شهدوا على الفور وفاة الرجلين بعد الفحص الطبي، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الثالث في الموقع قبل نقله إلى المستشفى. حالته وُصفت بالمتوسطة لكنها مستقرة، مع تأكيد على إصابات متفرقة في جسده.

في أعقاب الحادث، أصدر يائير معيان، رئيس بلدية عراد الجديد، بيانًا يدعو فيه إلى تحرك قوي من قبل الشرطة ضد العنف الإجرامي الذي يهدد أمان السكان، مطالبًا وزير الأمن الداخلي بتعزيز الوجود الأمني في المدينة. تلبيةً لهذا النداء، تم تعزيز مركز شرطة عراد بالعشرات من عناصر الشرطة ووحدات اليسام لضمان الأمن ومواجهة التهديدات الأمنية والإجرامية في المنطقة.