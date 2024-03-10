تعرض شاب عربي لإطلاق نار، ليلة أمس (السبت)، وهو داخل سيارته في قرية يركا شمالي إسرائيل. وأصيب في الحادث رجلان آخران، جراحهما بين خطيرة ومتوسطة. وسبق ذلك مقتل رجل آخر يدعى رسمي أبو مخ، من سكان باقة الغربية، رمياً بالرصاص، وعثر عليه داخل سيارته عند مدخل المدينة، علما أن شقيقه سميح أبو مخ قتل بنفس الطريقة، قبل نحو شهرين في المدينة نفسها.

وشهد يوم السبت كذلك مقتل رجلين في الثلاثينيات من العمر بالرصاص في مقهى بمحطة وقود عند مدخل عراد، وأعلن طاقم نجمة داوود الحمراء الذي وصل إلى مكان الحادث مقتل الرجلين، وتم نقل رجل في الثلاثينيات من عمره إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، أصيب بجروح متوسطة في الحادث. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، الذي وصفته بانه ذو خلفية جنائية.

وتضاف عمليات القتل هذه إلى جريمة أخرى وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن مقتل مواطن يبلغ من العمر 33 عاماً، من سكان قرية المغار شمالي البلاد بالرصاص، وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادث".

وبدوره حذر قسم الشاباك الحكومة الإسرائيلية من التقليصات الشديدة في الميزانيات للمجتمع العربي، حيث قال في رسالة إن "هذه الخطوة تحمل بطياتها تهديدا استراتيجيا على المدى البعيد".

Avshalom Sassoni/Flash90

وأضاف أنه "من الناحية الأمنية فإن المساس بدعم جهاز التعليم والبنية التحتية الى جانب عدم وجود معالجة للجريمة سيؤدي أكثر وأكثر بأن يختار الشباب مسارات حياة غير طبيعية، زيادة الشعور بالاغتراب وعدم الانتماء وغياب الالتزام من جانب الدولة، ستزيد من الغضب على الدولة وستؤدي الى تبني هويات غير إسرائيلية وستضاعف احتمالات العنف على خلفية قومية. غياب معالجة الجريمة والأسلحة غير المرخصة سيؤدي الى انزلاق الوسائل القتالية الى المنظمات المسلحة".