الشاباك والشرطة: الكشف عن خلية من مدينة سخنين في الشمال خططت لتنفيذ هجمات في إسرائيل

سمحت السلطات الإسرائيلية بالنشر حديثا عن تقديم لائحة اتهام ضد مجموعة من المواطنين العرب في مدينة شمالي البلاد خططوا لضرب السلم في البلاد عبر تنفيذ هجمات إرهابية، وفق بيان.

أجرى جهاز الأمن العام والوحدة المركزية لواء الشرطة في الشمال، تحقيقا مشتركا خلال الأشهر القليلة الماضية تم خلاله إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم ومعظمهم من مدينة سخنين في العضوية في تنظيم إرهابي خططوا لتنفيذ عمليات أمنية.

ويرأس التنظيم أكرم خلايلة ومحمد موسى أبو صالح وعلي خلايلة ومحمد شواهنة ومحمد عيوش كما تم القبض على المشتبه به بالاتجار بالأسلحة غير المشروعة صهيب جلبوش من سكان الضفة الغربية. وتم تسليم 4 أسلحة وذخائر وسترات كانت معدة لاستخدامها من قبل الخلية لتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل.

وبحسب المعلومات التي كشف عنها التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة، فقد جند أعضاء الخلية محمد خالد ومحمد يوسف، أعضاء آخرين من سخنين، وكل هذا بهدف تعزيز النشاط الإرهابي داخل إسرائيل. واشتمل الاستعداد على شراء أسلحة مصدرها الضفة الغربية.

كما تبين أن أحد المشتبه فيهم ويدعى محمد خالد خلايلة كان على اتصال بأعضاء في حركة حماس بقطاع غزة، الذين زودوه بتعليمات تحضير المتفجرات فضلا عن توجيهه إلى تجنيد المزيد من الأشخاص. وكشف التحقيق بالإضافة عن معلومات مفادها أن بعض المعتقلين شاركوا في إلقاء زجاجات حارقة على كيبوتس أشبال القريب من سخنين خلال أحداث عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو 2021.

Shin Bet Spokesperson

ومع انتهاء التحقيق، من المقرر أن تقدم النيابة العامة لمنطقة حيفا لائحة اتهام ضد 13 مشتبها بهم وطلب اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات.

وتم التأكيد على أن جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل يواصلان بشكل مستمر نشاطهما لإحباط الإرهاب وتحديد المخاطر التي تشارك في الأنشطة التي تعرض أمن الدولة للخطر.