دول تؤكد غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك وأخرى تعلن الثلاثاء

أكدت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأحد، أن يوم الإثنين 11 مارس/آذار هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445، كما أعلنت الإمارات وقطر أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر الصيام.

بدوره، أعلن مفتي الديار الفلسطينية وانحاء المعمورة، عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة من مدينة القدس وان غدا الاثنين غزة شهر رمضان المبارك

من جهتها، أكدت كل من الأردن، سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس/آذار، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس/اذار هو المتمم لشهر شعبان.

في حين أنه لا تزال عدد من الدول العربية والإسلامية تترقب تحري هلال شهر رمضان، مساء اليوم الأحد.

بدوره، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا، وذكر المجلس في بيان أن، الإثنين 11 مارس/اذار، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

من جانبه، ذكر مركز الفلك الدولي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس/اذار أول أيام رمضان في أستراليا وماليزيا وبروناي.

وأعلن المركز عدم رؤية هلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.