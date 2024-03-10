مصادر خاصة لـi24NEWS : الإمارات هددت نتنياهو بوقف جسر التجارة البري في حال عدم دخول المساعدات إلى غزة

ذكرت مصادر عربية خاصة لمراسلنا أدهم حبيب الله : إن خطة بناء الميناء لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا ، جاء نتيجة تفاهمات امريكية اماراتية بعد ضغط مارسته أبو ظبي على الإدارة الأمريكية. في اطار هذا الضغط حذرت الامارات انها قد تلجأ الى تعليق العمل بخط التجارة البري الذي بدأ العمل فيه في شهر كانون ثاني/ديسمبر الماضي بعد تعطيل خط التجارة البحرية واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية من قبل انصار الله الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب .

وأشارت المصادر لمراسلنا إلى أن الإمارات فقدت الثقة بحكومة نتنياهو بعد إغلاق الأخيرة كافة الطرق والمعابر لدخول المساعد الإنسانية إلى غزة.

وأكدت المصادر بإن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رفض عدة مرات التحدث مع نتنياهو منذ بدء الحرب بسبب سياسة حكومته في غزة. وأشار احد المصادر التي تحدث اليها مراسلنا أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حاول التوسط بين الرجلين خلال زيارته للإمارات في اطار مشاركته بمؤتمر المناخ لكن بن زايد رفض التحدث مع نتنياهو رغم المحاولات المتكررة ، وأكدت المصادر أن الإمارات أرسلت رسالة شديدة وغاضبة لواشنطن تنتقد فيها تصلب نتنياهو ومواقفه وأنه يريد إعادة بناء صورته على حساب الوضع الإنساني في قطاع غزة وعلى حساب العلاقات بين بلاده ومحيطها العربي.

وبعد الأزمة الإنسانية والمجاعة التي حلت بسكان غزة ، وفي حال لم توافق واشنطن على خطة أبو ظبي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، هددت الإمارات بوقف خط التجارة البري أو الجسر الذي يمر عبر أراضيها إلى السعودية قبل وصولها إلى الأردن وإسرائيل.

وأفادت المصادر ان الإمارات عرضت على الإدارة الأمريكية خطة إنشاء ميناء في غزة بدعم من رجال أعمال فلسطينيين وإماراتيين بهدف إدخال المساعدات برعاية أمريكية، وقالت المصادر لمراسلنا إن واشنطن رحبت بالفكرة وجاءت بالتوقيت المناسب بالنسبة لها وللرئيس جو بايدن الذي يبحث عن انجاز لحملته الانتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وتراجع شعبيته نتيجة دعمه لإسرائيل .

هذا ورفض مكتب نتنياهو التعقيب على الخبر