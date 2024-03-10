مستشار رئيس السلطة الفلسطينية: "مبدأ الفصائلية مرفوض في الحكومة الجديدة"

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تشكيل الحكومة المقبلة من اختصاص الرئيس فقط، وأن مبدأ الفصائلية فيها مرفوض.

وتأتي تصريحات محمود الهباش في الوقت الذي يرتقب أن تبصر حكومة فلسطينية جديدة النور خلال الأيام المقبلة.

وأكد المستشار أن الحكومة المقبلة ستكون تكنوقراط ولا وجود للفصائل بها، مشددا على ألا قيادات سوى واحدة وهي "منظمة التحرير"، حسب موقع العربية.

وجاء ذلك بعدما طالب الهباش حركة حماس بتسليم مقاليد الأمور في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي، لافتا إلى أن "الحكومة يجب أن يرضى عنها كل الفلسطينيين، لكنه أشار إلى من يشكلها ويختار رئيسها والوزراء هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المستشار فيما يتعلق بحماس التي كانت تحكم غزة قبل تفجر الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، أن "الحركة ليست جهة حكومية، بل هي فصيل مثلها مثل أي فصيل آخر، وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية وللحكومة"، وفق تعبيره.