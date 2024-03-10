تشمل أفراد أسرته .. هذه هي الأسماء مرشحة لخلافة أردوغان في الحكم

أفاد محلليْن سياسيين تركيين، أن إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن فترة الحكم الحالية هي الأخيرة بالنسبة إليه، "لم يحمل مفاجأة"، وفي الوقت الذي تتوالى الأسئلة بشأن مَن سيخلفه.

ووفقا لـ"سكاي نيوز عربية" تدور التوقعات حول 5 أشخاص من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن عائلته، بجانب أسماء داخل المعارضة، وحسب المحلليْن سيصب أردوغان اهتمامه على أن يستمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة من بعده؛ كي لا يعطي للمعارضة فرصة لتغيير المسار أو ملاحقته قانونيا.

وأعلن الرئيس التركي، الجمعة، أن الانتخابات المحلية المقررة 31 مارس/آذار ستكون الأخيرة له، قائلا: "هذه آخر انتخابات لي، وبموجب التفويض الذي يمنحه القانون، هذه هي انتخاباتي الأخيرة (...) النتيجة التي ستتمخض عن (الانتخابات) هي نقل الإرث إلى أشقائي الذين سيأتون من بعدي".

وكان أردوغان قد فاز بأكثر من 12 عملية انتخابية ما بين رئاسة الوزراء ورئاسة البلاد منذ عام 2002، أحدثها انتخابه لفترة رئاسية ثالثة لمدة 5 سنوات خلال انتخابات مايو/أيار 2023.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التركي، جواد غوك، "لا يرى مفاجأة في حديث أردوغان عن مغادرته للسلطة"، وأضاف "سبق وتحدث عن ذلك 3 مرات، في 2009 و2012 و2022، وحديثه هذه المرة بمثابة بالون اختبار للقواعد الشعبية المؤيدة للحزب الحاكم حول مدى ثقتهم في الرئيس".

وتابع غوك، كما أن حديث الرئيس "يتوافق مع الدستور الذي يمنعه من الترشّح للانتخابات المقبلة بعد ترشحه مرتين منذ تعديل الدستور في 2018، والذي حدّد فترتين فقط في سدة الحكم، وهو يريد توديع المواطنين".