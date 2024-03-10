تقرير: الخطوة الغير عادية لنتنياهو بخصوص مداهمة الشرطة الحرم القدسي في رمضان

وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على موقف جهاز الأمن العام-الشاباك والجيش الإسرائيلي، وقرر أنه لا يمكن للشرطة الإسرائيلية مداهمة الحرم القدسي خلال شهر رمضان إلا بموافقته- وعمليا سحب السلطة بالموضوع من الشرطة ومن الوزير ايتمار بن غفير.

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" طالبت قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من أنه على نتنياهو أن يتخذ القرار متى وكيف سيتم مداهمة الحرم القدسي – لأن الحديث يدور عن حدث يمكن أن يؤدي الى عواقب كثيرة.

وذكر التقرير بأن هذه الخطوة تشكل تعبيرا عن عدم الثقة بجهاز الأمن والشرطة والوزير المسؤول عنها- وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. ومن المتوقع أن يتواجد الوزير في غرفة عمليات الشرطة خلال أيام الجمعة في شهر رمضان، ولديه تأثير كبير على قراراتها.

وفي رد الشرطة على ما ورد :"لا نتطرق الى ما قيل في النقاشات المغلقة".