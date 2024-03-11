تحذير من إمكانية انتقال الأوبئة الملوثة إلى إسرائيل من غزة

كشف تقرير أعده أطباء إسرائيليون كبار بأن الأمراض تنتشر في غزة نتيجة هدم البنى التحتية للطاقة والمياه في القطاع، ووقع على التقرير المثير للقلق نقابة أطباء الصحة العامة التابعة لنقابة الأطباء، وأخصائيون طبيون من المستشفيات والجامعات ومعهد "ماتافيم".

ووفقا للمعطيات التي جمعتها منظمات دولية دخلت الى قطاع غزة قامت خلالها برصد الإمراض، بأنه يوجد 312 ألف على الأقل من الأشخاص يعانون من التهاب الجهاز التنفسي الحاد الشديد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 220 ألف مريض يعانون من الإسهال الحاد - أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة. كما تبين تسجيل ما لا يقل عن 6600 حالة إصابة بالجدري المائي في القطاع، بالإضافة إلى انتشار كبير لالتهاب الكبد الوبائي أ وغيره من الفيروسات.

وأشار بروفيسور دفيدوفيتش من نقابة أطباء الصحة العامة التابعة لنقابة الأطباء في التقرير بأن مياه الصرف الصحي التي تتدفق الى البحر في غزة يمكن أن تنتقل إلى إسرائيل ويمكنها أن تتسبب بتلوث الشواطئ الإسرائيلية ومنشآت تحليه المياه. واضاف بروفيسور دفيدوفتش وقال أنه "للأوبئة لا يوجد حدود" محذرا من إمكانية أن تقوم الحيوانات بنقل -أو أنها نقلت بالفعل- الأمراض إلى إسرائيل ومن بين أمور أخرى، حتى البعوض -الذي سيبدأ موسمه قريبا- يمكنه أن يحمل وينقل الأمراض بين الناس، وبالتالي يسبب العدوى في البلاد.

كما حذر دفيدوفيتش من المخاطر الواضحة التي تواجه المختطفين الذين يمكثون في الأسر في غزة بعد انتشار الأوبئة بسرعة. أرسل الباحثون التقرير الى مجلس الحرب ورئيس الحكومة، بادعاء أن الحديث يدور عن تهديد طبي- أيضا تهديد استراتيجي.