ملايين المسلمين في العالم استقبلوا اليوم الإثنين الشهر الفضيل والملايين يترقبونه غدًا

أعلنت دول عربية وإسلامية أن الثلاثاء 12 آذار/مارس أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان. وهذه الدول هي سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، إضافة إلى المملكتين الأردنية والمغربية.

في المقابل فقد استقبل الملايين من المسلمين شهر رمضان الفضيل بعد أن أكدت المحكمة العليا في السعودية، أمس الأحد، أن يوم الإثنين 11 مارس/آذار هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445، كما أعلنت الإمارات وقطر أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر الصيام.

وفي الضفة الغربية وغزة يستقبل الفلسطينيون شهر الصيام وسط أجواء متوترة على وقع تبعثر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ووسط أنباء عن مجاعة تهدد حياة المدنيين في غزة التي تشهد عمليات إنزال مؤخرا من المتوقع أن يشارك المغرب فيها في حين ترتفع المناشدات بزيادة عدد المعابر البرية لتلافي كارثة إنسانية.

وقد تتسع تلك الكارثة إلى مديين بيئي وصحي مع ظهور تقرير حذرت من خلاله نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل من انتقال الأمراض والأوبئة إلى داخل حدودها بسبب حالة الفوضى والدمار التي تسود القطاع والتي تتمثل بانعدام البنى التحتية وأدنى الشروط الصحية.

واستعدادا للتجمهر في محيط الحرم الشريف حيث يصل آلاف المصلين يوميا قامت الشرطة الإسرائيلية بتوزيع مناشير في القدس الشرقية تحذر فيها الأهالي من السماح لأبنائها بالانخراط في أعمال الشغب والعنف وفق التسمية. ومن المقرر أن ينتشر المئات من عناصر الشرطة في النقاط الرئيسية في البلدة القديمة، طيلة شهر رمضان. ومن المتوقع كذلك إجراء تغييرات في حركة المرور عند منطقة باب العامود خاصة أيام الجمعة.

وعلى المستوى السياسي فقد وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على موقف جهاز الأمن العام-الشاباك والجيش الإسرائيلي، بعدم السماح للشرطة الإسرائيلية بمداهمة الحرم القدسي خلال شهر رمضان إلا بموافقته- وعمليا فهو سحب بذلك السلطة من الشرطة ومن الوزير ايتمار بن غفير.