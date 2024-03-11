تعرف على "باطرفي" زعيم القاعدة في اليمن المتوفى

كشف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فرع التنظيم في اليمن، عن وفاة زعيمه خالد باطرفي، من دون الخوض في تفاصيل، وقال في إعلانه، ليل الأحد، إن "سعد بن عاطف العولقي سيخلف باطرفي".

ونشر تنظيم القاعدة مقطعا مصورا، يظهر فيه باطرفي ملفوفا بكفن يحمل علم القاعدة باللونين الأبيض والأسود، ولم يعلن التنظيم عن أي تفاصيل حول سبب وفاته.

ويعتقد أن القيادي المولود في السعودية، توفي في أوائل الأربعينيات من عمره، وكان قد سافر إلى أفغانستان عام 1999، وقاتل في صفوف طالبان خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وكان قد انضم باطرفي إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2010، وقاد مسلحين للسيطرة على محافظة أبين اليمنية، حسب مصادر أميركية.

كما تولى باطرفي منصب زعيم الفرع في فبراير عام 2020 خلفا لقاسم الريمي، الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة، وهي عملية أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

تعتبر واشنطن فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فرع للتنظيم، منذ محاولته عام 2009 تفجير طائرة فوق الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن مكافأة 5 ملايين دولار لمن يأتي برأس باطرفي.

أعلن الفرع مسؤوليته عن الهجوم الدامي على الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" في باريس عام 2015، لكن عملياته الخارجية تضاءلت في السنوات الماضية.