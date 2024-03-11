ليبيا : رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة يتفقون على تشكيل "حكومة موحدة"

أكدت الجامعة العربية، اتفاق رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا "الرئاسي والنواب والدولة" في اجتماعهم بالقاهرة أمس برعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط، على "وجوب تشكيل حكومة موحدة"، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى "توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية".

وأضافت الجامعة في بيان أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اتفقوا أيضاً على "تشكيل لجنة فنية، خلال فترة زمنية محددة، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة".

هذا وقد تم الاتفاق على عقد جولة ثانية، "بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، ودعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه".

وأكد الحاضرون "سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية"، كما أشادوا بدور الجامعة العربية في "تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية في ليبيا".

وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، إن التوافق الذي حدث بين القادة الليبيين «فاق التوقعات».