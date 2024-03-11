وصول 6 طائرات من المغرب محمّلة بالمساعدات إلى تل أبيب استعدادا لإنزالها جوا إلى غزة

وصلت إلى مطار بين غوريون، مساء اليوم الإثنين، 6 طائرات نقل من نوع ’هيركوليس’ قادمة من المغرب محمّلة بـ 25 طنا من المواد الغذائية والمياه والأدوية ومستلزمات طبية أخر، اليوم الإثنين،وبعد التزود بالوقود ستنطلق الطائرات نحو إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة

وكانت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، قد قالت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، إن "المغرب سينضم اليوم إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة"

وبذلك ينضم المغرب إلى العديد من الدول التي تنفذ إنزالات للمساعدات الإنسانية على غرار الأردن، ومصر، والإمارات، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا والولايات المتحدة، وذلك بعد استمرار تضيق إسرائيل على دخول المساعدات عبر المعابر البرية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أمر بتقديم مساعدات إنسانية للفسطينيين شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، حيث تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، لإدخال جزء كبير من المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، إلى قطاع غزة.

وشملت المساعدات الإنسانية المغربية 25 طنا من المواد الغذائية والمياه والأدوية ومستلزمات طبية أخرى، وقد حُمِّلت تلك المساعدات في طائرتين عسكريتين مغربيتين، حطت بمطار العريش.

يأتي ذلك مع دخول العالم العربي والإسلامي، اليوم الإثنين، أول يوم في شهر رمضان المبارك ، ووسط تكسر الآمال بالتوصل إلى هدنة للإفراج عن الرهائن المعتقلين في غزة مقابل وقف الحرب نُشر صباح اليوم في صحيفة العربي الجديد تقرير يفيد بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ناقش خلال زيارته للمنطقة إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة.