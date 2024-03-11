سارة نتنياهو تحث والدة أمير قطر على تأثيرها لضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

في نداء مؤثر ناشدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سعياً لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس التي تشنها حماس في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتؤكد رسالة نتنياهو، التي تستحضر روح رمضان، على قيم الرحمة والإنسانية.

https://twitter.com/i/web/status/1767208303413653801 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقالت سارة نتنياهو للشيخة موزة بالاستفادة من نفوذها الكبير للعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مؤكدة "أحثكم، بمناسبة شهر رمضان، على الاستفادة من نفوذكم الكبير للعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".

وشددت الرسالة على "الوضع المزري الذي يواجهه الرهائن، ولا سيما النساء الـ 19 من بينهن اللاتي يعانين من مصاعب لا يمكن تصورها".

https://twitter.com/i/web/status/1767204484411723854 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب سارة نتنياهو: "رمضان، وقت الرحمة والكرم، يذكرنا بالقوة التي نمتلكها عندما نجتمع معًا لدعم قيم السلام والإنسانية"، وتابعت"بروح الوحدة والقيم الإنسانية المشتركة أود أن أتناول مسألة ذات أهمية وإلحاح كبيرين - محنة الإسرائيلي الذي اختطفته حماس واحتجزته في غزة".

وأكدت الرسالة على أنه "من امرأة إلى امرأة، من الضروري الإشارة إلى أن 19 امرأة من بين الرهائن يعانين من مصاعب لا يمكن تصورها. إن التقارير عن الاعتداء الجنسي والاغتصاب مروعة، ولا يمكن تجاهل مثل هذه الأفعال ضد المرأة أو التسامح معها. إنها دعوة إلى العمل الذي يتجاوز الحدود السياسية ويتحدث إلى إنسانيتنا وقيمنا المشتركة"