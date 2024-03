سارة نتنياهو تحث والدة أمير قطر على تأثيرها لضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

في نداء مؤثر ناشدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سعياً لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس التي تشنها حماس في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتؤكد رسالة نتنياهو، التي تستحضر روح رمضان، على قيم الرحمة والإنسانية.

