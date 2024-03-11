إيران ترفض تهديدات واشنطن وتبدي التزامها بالمفاوضات النووية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده "تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تفاهمات والصيغة التي جرى التوصل إليها، بهدف إزالة بعض الغموض"مشيرا غلى أن "طهران ترفض التهديد الأميركي الأخير بشأن اتخاذ إجراء ضد إيران، إذا تقاعست في التعاون مع المفتشين الدوليين"وتابع "إيران ملتزمة بطاولة مفاوضات رفع العقوبات"

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد اختاروا مجدداً عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في الاجتماع الفصلي لوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لكن الولايات المتحدة قالت إنها "ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريباً"

وقالت واشنطن إنها" ستتخذ إجراءً مستقبلياً ضد إيران في اجتماع الذرية الدولية في يونيو/حزيران المنصرم، إذا استمرت طهران في عرقلة عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا، بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة.

ورداً على الموقف الأميركي الأخير، قال ناصركنعاني: "إن التصريحات غير فنية ولا أساس لها، ليس لها أي تأثير على قرار إيران وإرادتها في هذا الصدد"، وتابع "أميركا بكونها منتهكة للاتفاق النووي والكثير من أحكام القانون الدولي، لا تملك أهلية التعليق على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية"

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد جدد في اجتماع مجلس المحافظين، دعوته طهران إلى "التعاون العام"، قائلا:"يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة"، وأضاف "فقط من خلال المشاركة البنّاءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف، ومرة أخرى أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة"

ومن جهتها كانت إيران قد قلّصت عمليات التفتيش بشكل كبير وقامت بفصل كاميرات المراقبة وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء في إطار انتهاكاتها التي أخذت مساراً تصاعدياً مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير /كانون الثاني 2021.