الحوثيون يعلنون استهداف السفينة "بينوكيو" الأميركية في البحر الأحمر بالصواريخ

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، إن قواتها "استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية حققت إصابات دقيقة"، مشيرا إلى أن "السفينة المستهدفة هي ’بينوكيو’ وإنها استهدفت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

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وأكد السريع على أن ا"القصف يأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا"

ومن جهتها قالت القيادة المركزية الأميركية إن "الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه السفينة ’بينوكيو’ في البحر الأحمر"، وأشارت إلى أن "السفينة التجارية مملوكة لشركة سنغافورية وترفع علم ليبيا، لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية".

وقالت القيادة إنها نفذت يوم أمس الإثنين"6 ضربات دمرت زورقاً مسيراً و18 صاروخاً مضاداً للسفن في مناطق سيطرة الحوثيون باليمن".

وفي وقت سابق اليوم، قال ضابط يمني كبير بالقوات المشتركة لوكالة أنباء العالم العربي إن قصفاً أميركياً على مواقع للحوثيين في الحديدة قد أوقع 11 قتيلاً و14 جريحاً.