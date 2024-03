الحوثيون يعلنون استهداف السفينة "بينوكيو" الأميركية في البحر الأحمر بالصواريخ

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، إن قواتها "استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية حققت إصابات دقيقة"، مشيرا إلى أن "السفينة المستهدفة هي ’بينوكيو’ وإنها استهدفت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

