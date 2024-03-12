تقرير: إدارة بايدن تعتزم "فرض قيود" على المساعدة العسكرية لإسرائيل

ذكرت مجلة "بوليتيكو"نقلا عن 4 مسؤولين أميركيين على دراية بتفكير الإدارة الأميركية، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم النظر في وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا مضت قدماً في اجتياح رفح"

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن "انفتاح بايدن على اتخاذ هذه الخطوة يعكس التوترات الشديدة في علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض جهود إدارة بايدن لكبح جماح إدارته للحرب في غزة".

وفي حين أن بايدن لم يتخذ أي قرار بشأن الحد من عمليات نقل الأسلحة في المستقبل، قال المسؤولون إنه "قد يفعل ذلك إذا شنت إسرائيل عملية جديدة تعرض المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الخطر".

وذكر أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته على غرار المسؤولين الآخرين: "إنه شيء فكر فيه (بايدن) بالتأكيد". وكان بايدن قد أعطى مؤشرات متباينة حول موقفه تجاه مبيعات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل.

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، قد صرحت في بيان لمجلة"بوليتيكو": "نحن لن نعلق على الاستنتاجات الفرضية من مصادر مجهولة، أو نضيف إلى ما قاله الرئيس في نهاية الأسبوع". لكن عند سؤالها عن استعداد بايدن لربط المساعدات بالإجراءات الإسرائيلية المستقبلية، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون: "يعتقد أن هناك نهجاً آخر اتخذناه ونتخذه وسيكون أكثر فعالية".