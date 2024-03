انطلقت من قبرص: أول سفينة تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية تبحر من ميناء لارنكا إلى غزة

انطلقت من قبرص، صباح اليوم الثلاثاء، أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقالت المتحدثة باسم المنظمة غير الحكومية التي تدير السفينة، إن "السفينة محملة بـ 200 طن من المساعدات"، وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص.

وبدأت السفينة الرحلة حوالي الساعة صباح الثلاثاء، وهي أول شحنة من نوعها على طول ممر بحري من قبرص تهدف إلى نقل المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين اليائسين في غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1767443235033563602