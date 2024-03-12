وفد من حماس يلتقي الأمين العام لحزب الله في بيروت لبحث وقف إطلاق النار وتطورات الضفة الغربية وغزة

أعلن حزب الله أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله التقى وفدا من حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وناقش الجانبان مختلف جبهات الصراع، بما في ذلك في الضفة الغربية، والمفاوضات لوقف إطلاق النار المعلقة حاليًا.

ولم يحدد البيان موعد عقد اللقاء لكنه قال إنه ركز على "التطورات في غزة والضفة الغربية ودعم الجبهات والمفاوضات لإنهاء العدوان في غزة".