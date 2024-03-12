إسرائيل تدرس تعيين رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة ما بعد الحرب

يعتزم مسؤولون أمنيون إسرائيليون مساعدة السلطة الفلسطينية على إنشاء الآلية التي ستكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان غزة وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل الأراضي الفلسطينية. ومن الأسماء المذكورة لتنفيذ هذه المهمة رئيس المخابرات الفلسطينية الحالي ماجد فرج والمتعاون المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وظهر اسم فرج مؤخرًا خلال إحدى المناقشات الأمنية المغلقة التي أجراها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى جانب أسماء القادة الفلسطينيين المعتدلين الآخرين الذين سيكونون مسؤولين بشكل مؤقت عن إدارة حياة سكان قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، إن الأشخاص الذين طُرحت أسماؤهم ليسوا أعضاء في حركة حماس، وليسوا مقربين منها.

وفي السياق قال زعيم المعارضة للحكومة الإسرائيلية يائير لابيد لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)، صباح اليوم الثلاثاء، إنه "من الطبيعي طرح اسم فرج لأنه أحد الشخصيات التي عملت معنا أكثر من غيرها ضد حماس". وأضاف: “لا يوجد أي عائق أمام التعاون مع السلطة الفلسطينية، لأننا حتى اليوم نعمل معهم”. الا انه اوضح "نحن فقط من سيضمن امننا، وأنا لا أقترح الثقة بالسلطة الفلسطينية في الحرب ضد الارهاب".

وماجد فرج، 61 عاماً، هو أعلى مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى قربه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فهو يحتفظ أيضًا بعلاقات ممتازة مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين ويتولى نيابة عن السلطة الفلسطينية العلاقات مع الشاباك ووكالة المخابرات المركزية وكذلك المخابرات العربية والغربية. كما ورد اسمه مؤخراً كخليفة محتمل لمحمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية.