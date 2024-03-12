وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة غطاء الرأس اليهودي"كيباه"

أعلن وفد أميركي معني بالحريات الدينية، أمس الإثنين، أنه قطع زيارته للسعودية بعد أن طُلب من أحد أعضائه خلع غطاء الرأس اليهودي أو "الكيباه" التي كان يعتمرها.

وقال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أبراهام كوبر وهو يهودي أرثوذكسي في بيان “لا ينبغي حرمان أي شخص من الوصول إلى موقع تراثي، خصوصا إلى موقع يهدف إلى إظهار الوحدة والتقدم، لمجرد كونه يهوديا”.وأضاف “السعودية تدفع من أجل التغيير في إطار رؤية 2030″، (في إشارة إلى برنامجها الإصلاحي الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد)

وأكد أبراهام كوبر على أنه “في وقت تتفشى فيه معاداة السامية، فإن الطلب إلي بأن أزيل الكيباه، هو أمر قد منعنا، نحن أعضاء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، من مواصلة زيارتنا إلى موقع الدرعية في شمال غرب الرياض والذي أدرجته اليونسكو في لائحة التراث العالمي". وتابع “نُلاحظ بأسف أن هذا الأمر قد حدث لممثل وكالة حكومية أمريكية تعمل على الترويج للحرية الدينية”.

جدي بالذكر أن الخحادث يأتي وسط توترات بين السعودية وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة والجهود الأمريكية لتطبيع العلاقات بينهما بمجرد انتهاء الحرب.