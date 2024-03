الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل الرقيب إيتاي تشين الذي كان مختطفا في غزة

أبلغ الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عائلة الرقيب إيتاي تشين، (19 عاما)، من نتانيا، بوفاته في أسر حماس.

وكان الرقيب مقاتل في الكتيبة 75، كان قد اختطفته حماس فس هجوم 7أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

https://twitter.com/i/web/status/1767531365786915198