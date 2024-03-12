سويسرا: النيابة العامة تحيل رفعت الأسد إلى المحكمة بتهم جرائم حرب

أعلن المدعي العام السويسري في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إحالة رفعت الأسد (85 عاما)، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن المنصرم"، وأكد على أن "رفعت الأسد متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير/شباط 1982... في إطار النزاع المسلح في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد".

وكان القضاء الفيدرالي السويسري، قد أصدر قرارا العام المنصرم بمذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.

وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه، وطلبت النيابة طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقه، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد، كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا، ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.

كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.