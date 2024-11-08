يسرائيل كاتس يبحث مع نظيره الأميركي التنسيق لمواجهة إيران ووكلائها بالمنطقة وإعادة الرهائن من غزة

بحث وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع نظيره الأميركي، اليوم الجمعة، "التنسيق لمواجهة إيران ووكلائها بالمنطقة فضلًا عن إعادة الرهائن من غزة"

وكان يسرائيل كاتس، قد أكد خلال تنصيبه وزيرا للأمن الإسرائيلي، على أن"إعادة الرهائن لدى حركة حماس على رأس أهداف الوزارة."يأتى ذلك بعد تصريحات لسلفه وزير الأمن السابق، يواف غالانت، الذي كشف أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض صفقة إطلاق الأسرى الإسرائيليين الرهائن لدى حماس مقابل وقف النار، رافضا بذلك نصيحة مؤسسته الأمنية".

يذكر أن آلاف الإسرائيليين كانوا نزلوا يومي الثلاثاء والأربعاء إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على إقالة غالانت، مطالبين الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

أمس الخميس تبادل أعضاء المعارضة الإسرائيلية وحكومة الائتلاف اليميني الحاكم السباب خلال مراسم أداء يسرائيل كاتس اليمين الدستورية في منصب وزير الدفاع خلفا لغالانت، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".